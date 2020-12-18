女星詹子晴（ㄚ頭）從綜藝節目《我愛黑澀會》出道，節目結束後她轉型成通告藝人，除了演藝圈工作丫頭的副業也經營的有聲有色，其中手搖飲料店在近年展店數量已超過20家，相當成功；但丫頭近日在節目《同學來了》透露，遇到一名藝人到她經營的飲料店白喝，態度囂張到極點。

近期ㄚ頭在《同學來了》分享經營副業遇到的超傻眼事跡，她有投資手搖飲料店，有一名藝人經常來買飲料，但都態度囂張地表示，「我是誰？我去喝酒，從來沒有店家叫我付過錢」；ㄚ頭飲料店員工聽到對方這樣說，認為應該是丫頭老闆朋友，就沒有收錢，這名藝人就白喝長達一年。

丫頭近日在節目《同學來了》透露，遇到一名藝人到她經營的飲料店白喝，態度囂張到極點。(圖/ 摘自《同學來了》)

結果丫頭經由其他股東反應，她才得知那位藝人的離譜行徑，大多數股東「以後我們是不是不能這樣一直讓朋友喝」，丫頭才尷尬地回應「我跟他其實不熟」；後來多虧有雙方共同朋友溝通，對方才沒有再跑到她的飲料店白喝。

丫頭投資多項副業，除了手搖飲料店外，還跨足燒肉店、餐酒館和酒吧，每項投資金額都超過百萬元，但都4個月內就回本，十分有經營頭腦，是成功的小富婆。

(中時新聞網)