比特幣近來再度成為投資市場寵兒，價格飆破2.3萬美元，促使美國最大加密貨幣交易平台Coinbase也趕搭此波熱潮，17日（周四）宣布已向美國證券交易委員會（SEC）祕密提交首度公開上市申請，成為第一家測試公開市場水溫的比特幣交易公司。

近來美國IPO市場火熱，外界早已看好此趨勢將延續至明年，吸引許多公司申請掛牌交易，預料Coinbase是2021年首批大型IPO案之一。

總部位於舊金山的Coinbase，2012年由阿姆斯壯（Brian Armstrong）和爾薩姆（Fred Ehrsam）創立，一直被視為是買賣加密貨幣的熱門平台，如今該公司不斷壯大，躍居為美國數位貨幣交易所之首，目前約有3,500萬用戶，超越嘉信理財（Charles Schwab）平台的用戶規模。

身為全球最大加密貨幣的比特幣近來價格一再刷新高點。Coinbase公布已提出IPO申請的前一天，比特幣甫攻上2萬美元，寫下該虛擬貨幣問世12年來最高，周四比特幣價格再飆12％，衝破2.3萬美元。

今年以來比特幣價格已勁升逾200％。多位投資大亨近期皆聚焦比特幣，包括知名對沖基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）、卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）已表明對比特幣的喜愛。

根據Crunchbase資料，Coinbase在2018年向私募市場籌資5.47億美元，當時估值上看77億美元。

(工商 )