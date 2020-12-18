外交部、科技部、經濟部、AIT今日共同宣布，台美在12月15日於華府簽署「台美科學及技術合作協定」，這是11月舉辦台美經濟繁榮夥伴對話後，第一項具體成果。

科技部表示，台美雙方期盼未來能透過資訊、專業知識、人員等交流及其他合作，更進一步促進科學知識、技術創新、在第三國的能力建構，以及研究誠信及保護。

台美簽訂的科技合作協定共10條具體條文，將提供一個全面性的台美科技合作平台（platform），也開啟未來透過科技部及國務院，共同邀請第三方、國際組織之科學家、技術專家及機構參加依據本合作協定舉行之活動。

未來科技部在國內將邀集跨部會，與美方藉由創新的模式，加強於科技方面的國際合作，建立兩國關鍵技術產業分工機制，定期舉辦關鍵技術對話會議，以達到串接產、學、研在新興與關鍵技術領域的連結，並藉此確保台美間的科技保護，成為繁榮互惠的國際夥伴。

(工商 )