艾薇19日迎接23歲生日。（環球唱片提供）

艾薇19日迎接23歲生日。（環球唱片提供）

《聲林之王》冠軍女聲艾薇以最新單曲〈失重前幸福〉衝出佳績！來勢洶洶的她完全「沒在怕」，不僅和亦師亦父蕭敬騰（老蕭）的新歌〈薩哈星球〉於11日同天發行，且兩首單曲點聽率互不相讓，在KKBOX華語新歌週榜分居冠亞軍。面對這場堪稱「2020年底最炸」的師徒對決，艾薇害羞表示，「希望大家都踴躍聽歌，我也會持續努力唱得更好。」眼見與愛徒排名互相拉鋸流血廝殺，老蕭除了開心自己的新作品市場反應熱烈，也感動艾薇一發單曲就受到大家喜歡大喊：「幹的好！」表示驕傲。

從馬來西亞隻身來台發展的艾薇，在異鄉打拼對於節日慶祝的時刻特別容易感觸良多，19日她是她23歲生日，唱片公司同事集體策劃為她慶生，以約她到公司開會的名義，行慶祝艾薇生日會之實；接到通知的艾薇以為是要開單曲推出後的檢討會，一度很緊張，在家不斷想像各種被檢討評論的狀況，沒想到一踏進公司，看到同事們列隊拉炮歡迎、滿屋的氣球，以及滿桌她思思念念的馬來西亞菜，讓她開心直呼感動。

不過讓她淚腺一秒失守的是居然還有特別來賓，兩隻可愛的柯基犬Didi ＆ Nana，艾薇立刻想到自己遠在馬來西亞的家人和愛狗Bobe，坐在地上跟狗狗玩的她忍不住爆淚，但就像她形容自己容易哭也恢復得快，擦擦眼淚又轉頭跟狗狗們玩的不亦樂乎！她特別感謝唱片公司安排的驚喜慶生，許願希望身邊所有人都健康，以及不要遇到壞人，大家都是好人！而即將迎接出道後第一次跨年演出的艾薇也興奮表示：「要全力以赴把準備好的東西表演給大家看，因為表現的好就會有更多人去聽我的歌。」

(中時 )