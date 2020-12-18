新北市政府與台少盟透過實境遊戲 ，讓兒少和社會大眾更加了解CRC兒童權利公約四大基本權利 。（許哲瑗攝）

響應聯合國兒童權利公約，新北市和台灣少年權益與福利促進聯盟合作，18日推出首創的「全力突襲」互動實境遊戲，以同學失蹤的離奇故事為主軸，融入4大兒少權益「表意權、生存及發展權、禁止歧視和最佳利益」，讓玩家在解謎過程中，探索兒少相關法條與權利，未來將巡迴於各大高中職和兒少據點。

社會局長張錦麗表示，聯合國訂定兒童權利公約逾30年，我國也在2014年通過兒童權利公約施行法，考量兒少法條生硬，市府與台少盟合作，將法條融入解謎遊戲，未來透過教育局和漾青春基地等兒少據點推廣，更多人了解「兒少的事，就是大家的事」。

「校園霸凌、職場打工歧視都入題！」聚樂邦共同創辦人林志育介紹，每個孩子的書包都藏有秘密，早期教育有些老師會檢查書包，但現在大人要多用心才能理解孩子的世界，遊戲以此發想，故事中有5位同學分別因課業關係、校園霸凌、職場打工歧視等原因消失，玩家要透過書包中的日誌、信件、作文簿等提示逐項解謎，每一關都隱含與自身相關的兒童權益，非常有趣。

台少盟前祕書長葉大華說，去年正值聯合國制訂「兒童權利公約」滿30年，團隊當時就一直在思考，如何將兒少權益的DNA植入人心，因此與開發線上遊戲的聚樂邦多次討論，希望透過青少年熟悉的探索遊戲，推廣4大兒少基本權利。

(中時 )