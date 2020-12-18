儘管美股隔夜全面揚升，並創歷史新高，然亞洲主要股市不樂觀，內地主要指數收黑。

周五香港恆生指數收跌179.78點或-0.67%，為26498.60點。國企股(H股)收跌62.39點或-0.59%，為10483.34點。交易所今日成交金額高達1664億港元。

主要權值股下挫。阿里巴巴跌0.93%，收報255.6港元；騰訊跌0.51%，報580港元、美團跌2.3%。

京東跌0.8%。公司周五聲明，表示對京東金融低俗的借貸廣告致歉。

採礦股上漲3.99%。美國國會可望推出新一輪刺激方案，黃金股上揚，紫金礦業漲5.5%，招金礦業漲15%。

中芯國際大跌5.20%，收報19.86，吐掉昨日周四因大陸財政部對半導體產業祭出大減稅的利多上漲。

媒體傳出美國川普政府將對包括中芯國際等數十家中企列入貿易黑名單，試圖在拜登上任之前，再強化對中強硬立場。美商務部目標數家中企，認為其與中國軍方以及南海軍事活動有所關連。

受消息牽連，華虹半導體亦下跌6.3%，報47.3港元。

(時報資訊)