港股18日開低走低，盤中受中芯將被列入美國實體清單消息影響，一度跌逾300點，收盤跌幅收窄，挫179點。

恒指開盤跌27點，報26,650點，早盤見26,668點全日高後，跌幅曾擴大至逾兩百點，中午跌178點，報26,499點。午後傳美國將中芯等數十家中企列入實體清單，恒指聞聲跌破10日線（約26,438點），曾挫315點，見26,363點全日低。尾盤跌幅收窄，恒指收跌179點或0.67％，報26,498點。

國企指數跌62點或0.59％，報10,483點。恒生科技指數跌78點或0.9％，報8,253點。全日大盤成交1,664.74億港元。

科技網路龍頭「ATM」走跌，騰訊跌0.5％，報580港元，成交居首達111.18億港元。阿里及美團分別跌0.9％及2.3％，居成交榜第二三位。

聯通及中移動則升3.4％及3.2％，為表現最好藍籌。

(工商 )