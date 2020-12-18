智冠集團（5478）旗下授權IP給紫龍遊戲開發的新手遊《天地劫：幽城再臨》將於明年3月11日正式在中國大陸推出，該遊戲為知名手遊《夢幻模擬戰》開發團隊製作，屆時智冠將可抽取權利金收入，將成為明年智冠上半年的營運主要動能。

智冠過去在單機遊戲的發行數量上是兩岸第一，展望明年的營運策略，「IP授權」將會是主要方向之一。智冠將挑選過去幾款知名度高的IP，如《守護者之劍》、《平妖傳》、《俠影記》等，授權給中國的遊戲開發商製作，未來遊戲上線後，可獲得授權金分成。

智冠集團董事長王俊博先前曾在法說會上表示，中國大陸遊戲廠商製作技術優秀，但卻沒有IP；而擁有經典IP是智冠的有利資源，將可藉由中國大陸廠商的技術，把這些舊IP擦亮。

明年第一季，智冠授權IP給紫龍遊戲開發的《天地劫：幽城再臨》手機遊戲，將正式於3月11日於大陸推出。預期屆時智冠將可抽取約5％的授權金分成，目前該遊戲在中國大陸TAPTAP上受到玩家好評，關注人數達40多萬，評分為9.2，遊戲正式推出後表現可期，也將成為智冠明年上半年主要營運動能之一。

以明年全年來看，智冠共有3支箭，包括IP授權、MyCard業務以及旗下子公司中華網龍（3083）兩款新手遊推出。其中中華網龍積極研發新作《尋秦記M》、《天子傳奇M》，將在明年下半年推出。

(工商 )