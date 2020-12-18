據最新資料顯示 ，大腸直腸癌已蟬聯12年國內十大癌症發生人數之冠，為提升民眾對大腸直腸癌早期篩檢與治療的重視，中華民國大腸直腸外科醫學會發布「大腸直腸癌治療地圖」，其中以2014至2018年台灣大腸直腸癌以南區（雲嘉南）、台北區（高屏澎）及高屏區（高屏澎）盛行率高。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長王照元表示，飲食西化、生活習慣改變、基因變異、藥物或長期暴露在放射線之下等都是腸癌的高危險因子，推測可能與民眾日常生活飲食型態，以及健檢與治療意識有關，導致部分病患確診時已進入第4期，故死亡率亦高。

王照元提及，大腸直腸癌罹患初期通常無明顯症狀，多數病患僅有輕微腹痛、腹脹現象，有時會有經常腹瀉、排便習慣明顯改變、體重減輕、貧血等現象陸續發生，容易輕忽，以致部分病患確診時已進入晚期。此外，腸癌病程惡化快速，容易轉移，若未及時治療，恐造成不可挽回的遺憾，呼籲民眾若有上述「自覺症狀」，應提高警覺，及早篩治，並養成定期健檢習慣。

王照元指出，若罹患晚期大腸直腸癌請勿消極面對，第四期治療方式與時俱進，現今晚期抗癌策略為「接力治療」，可大幅延長病患存活期。依照目前健保規範，若於第一線治療使用抗血管生長因子標靶藥物，至第三線治療可接力使用抗表皮生長因子標靶藥物，如此，病患可使用到最多線健保標靶藥物，得以延長疾病穩定期與整體存活期。

大腸直腸外科醫學會經運用2014至2017年健保資料連結癌症登記與死因資料分析發現，接力使用第一線至第四線健保標靶藥物，整體存活期中位數高達近2年半。

(中時 )