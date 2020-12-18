不滿政府稅務獎勵金發放制度及濫權稅官，「法稅改革聯盟」及「平反1219行動聯盟」，19日將在凱道發起抗議遊行，活動主題為「反暴力、要人權、翻轉未來」，強力要求廢除不合理的稅務獎金，避免侵犯人權的冤錯假案。
主辦單位表示，2020年新冠肺炎肆虐全球，台灣選出年度代表字「疫」，但台灣迫害人權案件，像是稅災氾濫、違法強搶民產、警察執法過當、違反居住正義、箝制言論自由等等，也像疫情般，對人民的生命財產造成極大的傷害。
主辦單位認為公家機關，充訴許多稅官暴龍、司法暴龍、行政暴龍，一步步侵害人民的未來。 留下許多侵犯人權與財產權的冤錯假案。
法稅改革聯盟藉由遊行，發起「廢獎金運動」，12月19日下午兩點從凱道出發，遊行主軸為「汪汪（吠）廢獎金」，由志工帶狗狗一起上街頭，將狗餅乾「廢獎金」字樣，象徵廢除不法獎金（稅務獎勵金、執行署執行獎金等）、救冤案、護人權。
主辦單位表示，活動訴求包括：1. 廢除行政機關不法獎金、2. 平反冤案，落實人權保障、3. 杜絕行政機關濫權鴨霸，預估有超過千人參與，宣示救冤案、護人權、反鴨霸，捍衛民主法治的決心。
(中時 )
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