樂天桃猿在自由市場上爭取到賴鴻誠，總教練曾豪駒透露球隊相當需要牛棚左投，因此一聽聞消息就要求球團盡力爭取，不過在與賴鴻誠簽訂合約後雖然很開心，不過富邦悍將選走內野手楊瑞承也讓曾豪駒心痛。

曾豪駒表示，外界都知道樂天桃猿缺乏後援左投，因此一知道消息就立刻請球團動作，「近幾年來這樣的投手比較少，而且賴鴻誠成績又穩定，未來他會在7、8、9局跟陳禹勳、王躍霖、黃子鵬一起分擔重任。」

在曾豪駒的眼中，賴鴻誠是比賽求勝欲望強、對棒球態度很好的選手，在場上的精神可以渲染到隊友，能感受到他的鬥志，目前看來賴鴻誠也已經準備好了。

曾豪駒表示，簽約以前沒有與賴鴻誠連絡過，不過簽約後他有先到桃園球場參觀，至於有跟賴鴻誠說什麼？曾豪駒開玩笑說，「跟他說春訓要投100顆，春訓後再投1000顆，這是開玩笑啦。」未來賴鴻誠以及球隊投手訓練計畫還要與新的外籍投手教練溝通。

樂天桃猿挑走賴鴻誠，富邦悍將要求「錢+人」，可以從猿隊25人保護名單以外挑走一人，最後富邦挑走楊瑞承，「25人名單很困難，因為每個選手都是資產、都是寶，楊瑞承是極力栽培的選手，也會痛啦，但這就是中職規定，不管是劉時豪還是瑞承都是無形傷痛，祝福他們未來有好表現。」

(中時 )