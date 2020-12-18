一對夫妻連續工作16小時，返家後看到桌上的紙條寫著，小心燙喔，得知是孩子們替自己準備的熱水，讓夫妻倆感動不已。(圖取自爆廢公社二館)

不少雙薪家庭努力賺錢，為的就是養家餬口。一名網友在臉書上發文表示，他和老婆加班至深夜，回到家時看到桌上2杯熱水，一旁放著孩子留下的貼心紙條，上頭提醒著「小心盪(燙)」。雖有錯字，但也讓夫妻倆看得熱淚盈眶，一邊喝完孩子的愛心。

原PO昨(17日)在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，他和老婆工作到晚間23點多，已連續工作16小時，一進門就看到桌上兩杯熱水，當下就知道是孩子們替自己準備的，下方還附上孩子手繪的提醒紙條。

紙條上頭寫著「小心盪(燙)喔」，就怕父母喝熱水不小心燙到，下方還畫上原PO和妻子，中間用愛心連接著，讓原PO看了相當感動，「一進門就看到放在桌上的兩杯熱水，雖然已經涼了，但我們夫妻流著淚，對看著默默喝完的兩杯熱水…」

孩子的貼心懂事，給原PO夫妻倆帶來不少安慰，讓大批網友看了眼眶紅，直誇真的很懂事，「好貼心 如果是我會哭爆」、「辛苦疲累瞬間全消失」、「貼心，回家看到這個，覺得再辛苦也不累了」、「好暖心，當父母的在外辛苦，回家看到真的會....好孩子，教育的很棒」、「茶水涼的，心是暖的」、「太讓人感動到起雞皮疙瘩，我想這就是孝心了，你們倆夫妻辛苦了！」

(中時新聞網)