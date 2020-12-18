歹徒持槍衝進三重區一家農會，但門口保全竟拿出額溫槍要他進防前先測量體溫，雙方持槍對峙。原來這是新北市三重警分局所拍防搶演練影片，為配合時事，防疫與防搶演練並動，所特別想出的橋段，成功吸引眾人的目光，也達到宣導效果。

三重分局防搶影片拍攝是順應自數位攝影盛行以來，許多部落客從文字轉化成Youtuber或Vlogger善用影片宣傳方式，以第一人稱視角，及一鏡到底的敘事手法拍攝，即使只用手機錄像，也費心思在色調、幀數、快門、運鏡與構圖上面花功夫，，做出十足「電影感」。

偵查隊長鄭偉豪表示，為讓劇情活潑生動，模仿電影「無間道」中，梁朝偉拿槍指著劉德華額頭的經典鏡頭，改編成高大年輕搶匪和瘦小中年銀行保全大叔，強弱對比式拿手槍和額溫槍互指，演示了後疫情時代日常生活的不便與無奈。

三重分局表示，希望未來若遇到真實情況，藉由演練後能更熟練、有效發揮勤務指揮管制功能，結合鄰近分局警力攔截圍捕，迅速破案。

(中時 )