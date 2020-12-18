◎確診女機師不排除在台感染 莊人祥曝3種可能

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例新冠肺炎境外移入確定病例，均自美國入境。其中1人是國籍航空女機師，日前去美國的途中，同行的同事有出現咳嗽症狀，且沒戴口罩，是可能的感染源，另因發病前4天待在台灣，也不排除在台感染，只是機率較低，可能的感染期間包括在台期間、赴美期間、在美期間3種。機師的同行者、在台接觸者都會安排採檢。截至目前，國內共累計759例確診案例。

◎萊豬行政命令 立院下周四進行表決大戰

針對蔡政府開放萊豬、牛進口所修訂的9項行政命令，立法院即將在下周進行表決大戰。朝野黨團在今天下午先針對程序進行協商，確定在下周四新增院會，並要以一天的時間，處理完9項行政命令及相關修法。民進黨立院黨團總召柯建銘說，這是最後一哩路，民進黨會正面對決；國民黨團總召林為洲則說，所有表決都須各自發言，一路到晚間12點也沒關係。

◎高雄旅展登場 台灣高鐵祭三大優惠

南台灣年度旅遊盛會「2020高雄市旅行公會國際旅展」18日到21日於高雄展覽館登場，台灣高鐵（2633）今年首度參展，祭出旅展限定三重優惠大Fun送，延續國旅熱潮。

◎金門推3大主題旅遊 跨海高雄揪遊客登島玩

金門強打跨年主題旅遊，縣府觀光處與鄉鎮公所團隊18日在高雄國際旅展為明年「金門迎城隍」、「石蚵小麥文化季」及「烈嶼綠石槽」3大活動暖身，期待在類出國離島遊首選的熱潮下，與登島攬勝的遊客一起迎接疫後「觀光元年」的熱鬧好光景。

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(中時新聞網)