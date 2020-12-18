台南市環保局18日前往學甲採樣查驗明祥馨公司清理爐碴是否確實。（台南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

台南學甲爐碴案各界關切，明祥馨公司12月1日提送學甲農地爐碴粒料清理改善完成報告書，3個月內要清理約4萬3000公噸爐碴粒料，環保局18日前往查驗，在12個點採樣，檢驗結果預計110年1月出爐。

環保局上午會同台南市議會、環保署、市府農業局及地政局等單位至現場查證，該農地所在里里長亦全程在現場，在與會人士確認採樣流程後9點50分開始執行。

環保局為求慎重與嚴謹，參照「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」將土地的面積分成12格，並逐格開挖30公分內土層，採樣12個土壤樣品。

由於業者清理開挖已達地下含水層，許多區域已形成約深2米水坑，12個採樣點，9個位於水域，3個在陸地。環保局人員上午乘膠筏進行水域底泥採樣，下午執行陸地開挖採樣，爐碴粒料清理是否完成，將視採樣分析結果而定。

環保局表示，自8月25日起，要求明祥馨公司必須在180個工作天內，完成爐碴粒料清理。業者於9月4日開始清理學甲農地大灣段1746、1747、1748、1765地號4筆土地，清理面積約1.5公頃，共計清理4萬3000公噸。

明祥馨公司9月4日至11月18日清理學甲農地大灣段爐碴粒料期間，環保局除派員監控外，10月12日起設置24小時直播，讓關心此案的各界人士，可以隨時上網監督開挖執行狀況。

此外，環保局也就學甲爐碴案農地地下水、土壤、積水池進行水質定期採樣檢測、而每挖除1000公噸即採樣1次的檢測，數值結果皆未超過法定標準，往後仍將定期監控地下水質。

(中時 )