揭牌典禮有縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、消防局長林文山、警察局長朱宗泰、民政處長張政國、文觀處長陳璧君出席揭牌。（周麗蘭攝）

揭牌典禮之前，隊員示範垂降搜救技能。（周麗蘭攝）

揭牌典禮之前，隊員示範潛水搜救。（周麗蘭攝）

以空拍機吊掛物品執行搜救。（周麗蘭攝）

雲林縣特種搜救協會編制吉普車中隊，全都是志工以自購的吉普車協助救災。（周麗蘭攝）

救災經驗豐富的雲林縣特種搜救協會將擴大召募志工，向雲林縣國民運動中心以特約方式承租作為訓練基地，今（18日）舉行揭牌。該會理事長、縣議員林岳璋表示，國民運動中心有重量訓練、游泳池、攀岩場可供訓練，平日多一分訓練準備，就多一分有備無患。

雲林縣特種搜救協會是從中華民國紅十字會雲林水上救難大隊衍生出來，目前有100多名志工，許多救災資歷超過20年，曾參與桃芝颱風、納莉風災、台中東勢七二水災、八八風災、大陸汶川大地震、中南美洲海地大地震、復興空難打撈任務、台南大地震、花蓮大地震等搜救任務。

林岳璋表示，近年氣候變化異常、大自然過度開發，天災不斷，救災任務更加繁重，雲林縣特種搜救協會把搜救領域從原本擅長的水域，延伸到到水、陸、山域搜救。

雲林縣特種搜救協會編制吉普車中隊，並配置空拍機組，深入地形險惡的災區，以科技裝備增加救災能量，持續招募志工中。

林岳璋表示，感謝雲林縣國民運動中心認同協會理念，以特約方式提供場地做為訓練培訓基地，讓他們進行良好防災救難裝備與專業技能傳承，救災更事半功倍。

18日揭牌典禮之前，隊員在游泳池示範潛水搜救、垂降搜救等技能，行動敏捷精準，獲得滿堂彩。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、副議長蘇俊豪、縣議員李明哲、消防局長林文山出席揭牌。

林岳璋表示，該會召募志工，只要有熱情、有興趣都歡迎，畢竟救災不只是救災工作，還有指揮、搜索、後勤補給，就像吉普車隊都是友情支援，也希望有文書工作人才加入，如果有醫生參與更好。

(中時 )