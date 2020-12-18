受惠於最新推出的新冠疫情激勵方案，日本政府周五調升對新財政年度的經濟成長預測。

日本內閣府周五公布最新報告，預期新財政年度（自2021年4月起）經物價調整後之實質國內生產毛額（GDP)將成長4.0%，優於7月預測的成長3.4%。

此次上修成長預測，主要受到第三次追加預算的支持，這個本周初批准的預算案將為7,080億美元激勵方案提供資金，以協助日本經濟從第二季新冠肺炎疫情導致的衰退中復甦。

日本內閣府表示，如果能實現，新年度的4.0%成長表現，將創下史上新高。日本政府並預期，在大規模政策支持下，到2022年1～3月季度，日本經濟將恢復到疫情爆發前的水準，政府也警告經濟前景仍存在下行風險。

此外，日本政府將本財年（截至2021年3月底）GDP預測從萎縮4.5%下修至萎縮5.2%，創下史上最嚴重的衰退。本財年總體通膨預測由跌0.3%下修至跌0.6%；2021財年總體通膨預測從升高0.5%略為下修至升高0.4%。

(時報資訊)