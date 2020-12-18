麗臺(2465)今舉行法說會，公司前3季累計營業收入30億1839萬元，累計營業毛利3億7555萬元，累計營業淨利1814萬元，累計稅前淨利1456萬元，歸屬於母公司累計淨損437萬元，累計基本每股損失0.08元。累計前11月營收為38.75億元，年增18.5%，麗臺今年9月起營收就開始出現2位數的年增，近期更因比特幣價格突破2萬3000美元，而推升麗臺股價屢創波段新高。今天更以22元漲停作收。麗臺累計前10月獲利已經轉虧為盈。

展望明年，董事長暨總經理為盧崑山表示，明年高速AI運算依然成長，醫療產品會更好可望有倍數成長，動脈阻塞監測產品正和國內保險公司洽談合作中，目前顯卡的產品需求面很強。公司11月和12月獲利可望延續10月動能。

麗臺資本額新台幣5.36億，企業總部位為台灣台北，子公司於中國與日本，員工數約350人。麗臺目前有3大事業處：電腦事業處，大數據事業處及智慧醫療事業處。麗臺的顯卡營收占比約85%，而系統占比10~15%，醫療占比約1%。

電腦事業處業務包括全系列消費級/工作站級繪圖卡，採用最新Ampere架構GPU，支援即時光線追蹤與人工智慧技術，提供高品質、多樣性的產品，充分滿足市場的需求。包括AI開發專案合作、GPU技術服務；AI/深度學習及CUDA教育訓練；軟體整合、系統規劃、維護服務等。

大數據事業處提供全方位的AI雲端運算解決方案，協助建構資料匯集、建模清洗、資料儲存、資料採擷、數據分析、決策模型、智能圖像化平台，協助使用者高效管理、精準聚焦發展策略，創造價值。麗臺大數據服務五大產業，透過大數據平台，將資料庫中的大量數據轉化成有利資訊，發揮數據優勢，從學術研究、情資管理到商業開發，擴展商業模式。麗臺是NVIDIA(輝達)在中國的重要合作夥伴。

智慧醫療事業處提供AI雲端健康管理照護方案，智慧手環H2 Plus穿戴心電圖記錄器，血氧儀&嬰兒微動偵測器等。

(時報資訊)