高醫18日舉行「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀」啟用儀式，象徵開啟癌症放射治療新紀元。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

高醫18日舉行「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀」啟用儀式，象徵開啟國內癌症放射治療新紀元，目前已有30多名患者接受此精準治療。高雄市長陳其邁肯定高醫成立癌症中心已20年，這是嶄新的里程碑，盼透過新科技，嚴守癌症患者健康。

高醫大董事會董事長陳建志指出，癌症治療一直為人類醫學難題，期勉高醫癌症團隊發揮社會責任精神，造福更多病人。健保署長李伯璋提到，昔日醫療資源重北輕南，如今透過高醫開啟精準尖端醫療，可望提升癌症病人治療品質。

陳其邁談及精準醫療在癌症治療中的重要性，可減少長照資源，也說明跨領域整合趨勢發展與快速進程，對於該抗癌儀器表達敬佩，勉勵高醫持續扮演領頭羊角色。

高醫院長鍾飲文指出，此治療針對不適合手術癌症病人，經由磁振造影導引及追蹤精準照射腫瘤，提高單次放射線劑量、減少照射次數，免除病人奔波之苦，且達到更好治療效果，目前以肺癌、肝癌、胰臟癌、攝護腺癌、乳癌、食道癌癌友接受精準治療最多，

其中1名68歲攝護腺癌病人，4年多前曾接受放射線治療，未料近半年攝護腺骨轉移又復發，在改接受此精準立體定位治療後，無明顯副作用，且骨骼疼痛症狀、血液中攝護腺抗原腫瘤指數也明顯降低。

高醫18日舉行「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀」啟用儀式，象徵開啟癌症放射治療新紀元。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

(中時 )