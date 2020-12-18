台中市長盧秀燕當面向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達因反萊豬政策，引發風波；民進黨前立委林濁水今諷刺，為什麼民進黨立委找不出3個出來辯護政策？只因為怕像總統一樣，反萊的舊照片被搬出來。「唉真慘」。

台中市長盧秀燕當面對美國在台協會（AIT）處長酈英傑，表達台中市民拒絕萊豬的立場，引起行政院秘書長李孟諺批評說，不該用「突襲」方式，造成國際友人對台灣的不信任。但國民黨文傳會副主委黃子哲凌晨在臉書表示，指2012年高雄市長陳菊也曾針對瘦肉精對 AIT 處長當面嗆聲，被美國白宮重批，且當時民進黨、立委蕭美琴都指不影響雙方關係等等，反轟民進黨這次「金魚腦的老症頭，發作的如此頻繁又嚴重」，兩套標準嚴重。

林濁水今在臉書表示，政府政策是開放美豬，民進黨民眾支持的也比反對的多，為什麼民進黨立委找不出3個出來辯護政策的？只因為怕像總統一樣，反萊的舊照片被搬出來。唉真慘。

(中時 )