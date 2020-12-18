繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）近期發表3款基於Ampere 架構的繪圖處理器(GPU)，獲得市場廣大迴響，而這3款GPU都採用三星8奈米製程，但一度傳出其中受到市場熱烈迴響的RTX 3080 ，卻出現少部分遊戲閃退問題，一度被市場傳言是三星製程出了問題，甚至有消息指出，三星8奈米良率非常低。不過，韓媒報導指出，RTX 3080 Ti有望繼續交付給三星代工生產晶片。

先前傳出NVIDIA將取消新一代的GeForce RTX 3080 20GB及 RTX 3070 16GB發表，傳出主要是三星8奈米製程良率出現問題，這與先前RTX 3080開賣後，傳出有玩家在使用部分遊戲出現閃退問題，也傳是三星8奈米製程出現問題有關。現在有更多消息指出，RTX 3060 12GB / 6GB預定明年1月推出，以及RTX 3080 20GB將至明年2月推出。

據《路透》先前報導，GeForce RTX 30 系列顯卡將採用美光設計的晶片，由三星 8 奈米製程代工生產，而不是三星最新的5 奈米製程。上次三星才在9月跟NVIDIA簽定相關合作協議，主要是替NVIDIA生產RTX 3070、RTX 3080，以及最頂級規格的RTX 3090。

據《韓國經濟日報》報導，三星已經接獲NVIDIA的訂單，將以8奈米製程為其生產RTX30 系列次世代顯卡，預料將在南韓的華城廠區生產。由於不斷有三星8奈米製程良率偏低的傳聞，甚至有RTX 30系列產品明年將轉單給台積電生產的消息，市場人士認為，三星在此時取得NVIDIA訂單，恰巧能擺脫這些利空傳聞，振奮三星營運氣勢。

(中時新聞網)