失火民宅傳出濃煙，消防人員趕緊拉水線撲滅。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

17:14已撲滅

北市信義區松仁路253巷一處民宅一樓，18日下午4點30分傳出火警，屋內可見到火勢並竄出陣陣濃煙，消防局獲報後出動消防車輛14輛、救護車2輛、人員47名前往撲救。

消防人員到場先疏散其他樓層住戶，初步確認失火民宅屋內無人，火勢已於17時4分撲滅，將待調查釐清火警發生原因。

(中時 )