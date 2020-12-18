信義區住宅冒大火竄濃煙 消防急灌救 17:102020/12/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義區民宅傳出火警。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 失火民宅傳出濃煙，消防人員趕緊拉水線撲滅。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 17:14已撲滅 北市信義區松仁路253巷一處民宅一樓，18日下午4點30分傳出火警，屋內可見到火勢並竄出陣陣濃煙，消防局獲報後出動消防車輛14輛、救護車2輛、人員47名前往撲救。 消防人員到場先疏散其他樓層住戶，初步確認失火民宅屋內無人，火勢已於17時4分撲滅，將待調查釐清火警發生原因。 沙崙綠能園區成果首現 搶百億商機 《傳產》十大熱門重劃區 1字頭房價在這 (中時 ) #屋內 #信義區 #濃煙 #無人 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消費旺 陸內需基金漲聲大 04:102020/12/18 投資理財 苑裡蕉埔住宅火警 濃煙竄出動員4消防分隊搶救 11:542020/12/18 社會 全台十大熱門重劃區 房價坐2望3 10:592020/12/18 財經 陽明山蓋集合宅 拆1戶蓋94戶 04:102020/12/18 地方新聞 防炒股自肥 勞動基金局強化12項內規 04:102020/12/18 財經要聞 新北小貨車自撞瞬間成火球 警消到場駕駛已不見蹤影 11:252020/12/18 社會 看屋筆記： 橋頭區鳳凰冠(個案＋價格分析) 14:272020/12/18 區域情報-高雄 林志玲好久不見 為浪琴表專程返台 19:172020/12/18 消費 外媒：納卡衝突 台借鏡無人機戰術 04:102020/12/18 焦點新聞 長野米蘭沙龍宅 擁抱她勢力 04:102020/12/18 產業特刊 新泰塭仔圳開發 最怕交通打結 04:102020/12/18 地方新聞 社會熱門新聞 《型男大主廚》郭主義幫愛女送餐 驚見女兒輕生送醫不治 - 社會 《型男》知名主廚目睹愛女輕生 臉書悲問：老天在開玩笑？ - 社會 信義區傳撿屍 男大生夜店狂歡 拖醉妹進草叢狂啪 - 社會 台中北區交通科技執法明年將上路 別跟荷包過不去 - 社會 生日收民國22年1元硬幣超氣 網揭驚人真相：價值破萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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