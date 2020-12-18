網通廠建漢（3062）18日召開法說會，由總經理吳忠和擔綱主持，吳忠和指出，今年因新冠肺炎影響及中美貿易衝突，市場充斥著各種不確定性，使得公司營運面臨挑戰，但第三季不論是營收、毛利、費用都已回穩，11月營收亦繳出年增逾二成的成績，「今年最後一個月也希望會有好成績」，讓公司持續迎向曙光。

迎接5G新時代的到來，建漢也因應此趨勢未來營運細分成5G固定無線網路存取（Fix wireless Acess；FWA）、軟體定義網路（SDN）或網路功能虛擬化（NFV）及WiFi 6三大主軸，其中WiFi 6今年初已量產出貨，明年初將進階至WiFi 6E，新品預定在明年初出貨，另也投入WiFi 7的研發，做超前佈署。吳忠和強調，明年隨著WiFi 6量持續放大，推估明年WiFi 6佔整體WiFi 的出貨佔比將達到五成，由於WiFi 6的平均單價勢必會比先前的舊品為高，應有助於毛利率的拉抬。

在5G固定無線網路存取（Fix wireless Acess；FWA）部分，著眼於FWA速度很快可以取代光纖固網接取的最後一哩路，建漢將目標鎖定在郊區或是近郊的客群，以增加客戶的覆蓋率為方向，建漢指出，目前已經和客戶進入測試期，期待明年能夠加入成長動能。

另著眼於軟體定義網路（SDN）或網路功能虛擬化（NFV）是未來趨勢，可讓網路通訊之軟硬體走向開放架構，在此部分，建漢也支持開放平台客化了一些通信協定，另外在廣域網路部分也開始支援NFV在上面開發一些主要通信協定，持續朝軟體的方向靠攏。

吳忠和指出，建漢以寬頻為公司主要成長方向，不論是既有的衛星寬頻或是5G行動寬頻都會持續佈局，以拓展全球版圖，在營運面部分也會持續優化，研發則會秉持著廣深高速的既定方向來掌握網路通訊核心技術，以為客戶創造最大價值。

(工商 )