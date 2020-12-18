為慶祝南迴鐵路電氣化即將通車，交通部台灣鐵路管理局20日將在台東火車站發售限量1000份紀念套票，讓喜愛鐵道文化的民眾收藏。

台鐵局花蓮運務段長吳金添18日表示，為慶祝南迴線鐵路電氣化通車啟用，花蓮運務段規畫發售紀念套票；他指出南迴線的特色是山海交錯，套票將南迴10周年「南迴鐵路開天闢地」系列重新包裝，以紀念環島鐵路又向前邁進了一大步。

吳金添表示，限量1000份的套票內含5張名片式車票，有台東–知本、知本–太麻里、太麻里–大武、大武–內獅、內獅–枋寮。他提醒套票是採「舊票新裝」方式販售，僅供收藏，無法做為乘車使用。

台鐵局指出，南迴鐵路是環島鐵路的最後一塊拼圖，23日南迴線火車班表將會更新。鐵路電化後除了提升運輸效率，旅客也不用忍受濃濃柴油味，將提供更好的乘車體驗。

台鐵局說明，紀念套票將在南迴鐵路電氣化20日啟用典禮當天，從上午9時30分開始，在台東車站廣場發售，將依票號GQ0001至GQ1000販售，但無法選號，每人每次限購6套，售完為止。另外，當日設有集章處供旅客蓋章留念，機會難得、錯過可惜。

此外，往返枋寮與台東間的3671次、3672次的藍皮普快「忘憂列車」也將隨之停駛，請大家把握最後機會，來趟看山看海的懷舊之旅。

(中時 )