內政部今天公布109年度考評全國22縣市各鄉（鎮、市、區）道路養護管理暨人行環境無障礙考評結果，直轄市皆表現優良，其餘縣市部分，今年首次由宜蘭縣獲得優等，新竹縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣等4縣延續前年度優良表現，而新竹市表現亦不遑多讓，其他縣市仍待積極努力改善。

內政部歷年係分別辦理「市區道路養護管理績效考評作業」及「市區道路人行環境無障礙考評實施計畫」二項考評計畫。於105年度正式將兩項考評整合為單一考評，邀請交通部、警政署、專家學者及身心障礙福利團體組成考評小組，實地考核全國22縣市各鄉（鎮、市、區），並分別就「政策作為」、「街廓考評」、「道路養護」、「人行環境」、「交通工程」五個面向進行考評，督促各縣市政府重視道路服務機能及人行無障礙環境，藉由跨局處整合資源，積極改善用路環境。

109年度延續前一年度由街廓考評優等之縣市推薦當地積極參與推動人本環境改善之地方人士，並經各直轄市及縣市政府票選頒發貢獻獎，109年度由桃園市華泰名品城及新竹縣竹北市北崙里洪里長燕卿獲頒地方人士貢獻獎，前者除提供其私有土地擴大行人通行範圍外，並自行設置機車路外停車場，避免人行道遭機車停放占用，讓人行道回歸本質；後者任期內致力為市民服務，提高居民生活品質，創造鄰里價值。

街廓考評強調人行道的串連與周邊重要節點銜接關係，希能打造人行無障礙路網，逐年提升市區道路整體環境，更符合民眾對於道路整體品質之期待。

內政部表示，為了呈現使用者真實的感受度，109年度延續前（108）年度持續在直轄市進行秘密客問卷，道路養護評分則採儀器檢測，直轄市由抽選區域中自選2區，隨機抽選檢測，其餘縣市自行提報檢測路段，提供科學化檢測數據，使考評結果更具公信力。其中桃園市龍潭區、台南市南區、台南市歸仁區等3區皆表現優良。

此次考評也顯示，相對於道路養護與人行環境考評，大多數縣市政府於交通工程方面分數略低，為了人車安全與行車流暢性，各縣市政府仍需要積極改善。另外，國人仍有非法佔有公有地或違停汽機車造成阻礙之情事，有待各縣市政府勸導與強力取締。

此次考評結果，內政部除函送行政院主計總處納入110年度一般性補助款基本設施道路養護補助經費分配增減設算外，亦列入內政部營建署補助地方政府經費參考。

(中時 )