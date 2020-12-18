由於越南正在成為製造業聚集地，對美國出口大增，對美貿易順差持續擴大，加上越南盾貶值，不斷偏離兌美元的匯率行情。因此引起了美國川普政府的警惕。美國財政部16日認定越南為匯率操縱國，將把越南列為制裁對象，專家認為，越南為了避免美國制裁，將與美方展開交涉，而且即使可以避免制裁，美國對越南的貿易施壓也將繼續。

依照美國財政部對匯率操縱國的3項標準：與美國的雙邊貿易順差達200億美元以上；單邊干預匯率至少6個月，淨買匯金額在國內生產毛額（GDP）的占比超過2％、經常帳盈餘占GDP的比重逾2％，還有持續干預匯率。

根據《日經中文網》報導，越南最近1年對美國的貿易順差為580億美元，超過日本570億美元，躍居第4位等，符合上述3個認定標準。近年來，外資企業紛紛將部分生産轉移到越南，這也加速了越南對美出口增加外，而越南及早控制住了第一波疫情，未對企業生産活動造成很大影響，也發生了積極作用。

報導指出，外資企業積極進駐越南的背景是越南盾貶值，對出口有利。最近10年中，越南盾兌美元下跌了16％。在反映貨幣實力的「實際匯率」方面，越南盾同期上漲了23％，不斷偏離兌美元的匯率行情。

美國財政部在報告中引述國際貨幣基金組織（IMF）推測，指出截至2018年，越南盾被低估了8.4%，理由是匯率干預，認為越南當局資訊披露不透明。

越南央行則對匯率干預的指控反駁表示，「為穩定宏觀經濟做出了貢獻」。但為了避免美國制裁，越南將與美國展開交涉，但日本瑞穗綜合研究所高級主任研究員酒向浩二強調，即使可以免去制裁，美國對越南的貿易施壓還是會繼續。

(中時新聞網)