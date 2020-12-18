歌壇活字典美黛生前來不及完成新書，逝世三周年前夕女兒接手完成自傳，將這本書親贈書中提及的歌壇貴人紀露霞，對這段往事紀露霞說時間太久了，她記得美黛札了二個辮子好可愛，紀露霞說「那時候自己忙著電台唱歌、錄唱片及電影幕後代唱，美黛的聲音很棒，是很優秀的歌手，是她自己的努力，稱不上貴人啦。」

在自傳中美黛感恩紀露霞大姊當年對他的提攜，書中是這麼寫的：「1956年喜歡唱歌的我在民本電台當了3個月泡茶洗毛巾的小妹，三個月工作中，某天在電台演唱的歌手紀露霞小姐提議將名字中的『代』字，多加一個黑字成為『黛』字。此外紀姐曾聽我哼唱，又建議電台老闆讓我在電台試唱。」

美黛於2017年冬罹患肝內膽管癌，於2018年1月29日病逝，享壽79歲，這本自傳「歌壇活字典~美黛傳」是美黛在過世前主體本文已寫完成了四分之三，女兒賀賢琳接續媽媽生前的交代費時二年半將本書完成，二年多來賀賢琳走訪媽媽交待的訪談及整理相關照片及唱片資料，終於在逝世三周年前完成了這本自傳。

(中時 )