作家胡晴舫14日宣布辭去文策院院長一職，懸缺的職務將由誰接替？文策院18日發布文字聲明表示，日前已召開第一屆第八次董事會，在會議中決議，於新任院長正式到任之前，將由董事長丁曉菁兼任院長職務。

文化部長李永得18日於立法院院會時，被問及文策院新任院長人選一事。李永得表示，文策院是行政法人，「會尊重文策院董事會的決定。」

根據文化內容策進院組織章程，文策院若要產生新任董事人選，必須由董事長丁曉菁提報到董事會之後，獲得董事會同意，才能確定。據了解，胡晴舫已經離開院長職位，但未來可能的新院長人選，目前都還在徵詢階段。

胡晴舫在14日時於臉書宣布請辭文策院院長一職。她在臉書表示，2019年6月受邀加入文策院第一屆董事會，擔任民間董事，9月時董事會邀請她擔任首任文策院院長，15個月的任期，有如奇幻旅程，「不管身在何處，不減我對於台灣文化的熱愛與使命。」

胡晴舫就任時，丁曉菁曾表示，胡晴舫學養與文化實務經歷豐富，希望借重她在國際文化事業與創投的經驗，以及對國際大都會文化市場趨勢的敏銳度，掌握國際行銷策略，也推動台灣文化品牌的國際化，協助文化內容產業茁壯。

(中時 )