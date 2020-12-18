109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，最佳運動精神獎由17歲新民高中聽障女子跨欄好手許樂獲得，接下來她希望成績能穩定維持在個人最佳，再找機會突破。

小時候就被確診有先天聽力障礙的許樂，儘管有先天缺陷，必須長年配戴助聽器，國小時還因此感到自卑，後來加入田徑隊，從田徑世界中找到屬於自己的一片天。

年僅17歲的許樂今年一直突破自己個人最佳成績，月初才結束的109年全國田徑錦標賽，她在女子100公尺跨欄決賽跑出13秒19，首度在全國賽摘金，也是亞洲首位跑進13秒20內的U18選手。

屢創驚奇的許樂，迄今已7度超越烏克蘭選手莎波瓦洛2013年締造的聽障世界紀錄14秒20，這次也讓她受到評審青睞，擊敗羽球周天成、高球潘政琮、柔道連珍羚等好手，摘下最佳運動精神獎。

許樂說：「原本得知入圍就感到榮幸，很開心能夠獲得肯定，今天還看到很多優秀選手，也更激勵我要更加努力。」

許樂難得盛裝出席，一席帥氣褲裝搭配馬靴，展現有別於田徑場上的風貌，「這是媽媽幫我挑的衣服，平常也很少機會這樣穿，有種高中生變成大人的感覺。」過去鮮少化妝的她笑說最不習慣的就是畫眼妝，「眼皮要撐著有點痛苦。」

(中時 )