桃園市35歲蘇姓男子長期以網咖為家，今年3月底在網咖附近隨機向路人要錢不成，遇見正要到網咖上班的19歲劉姓店員，蘇拿水果刀威脅要錢被拒絕，竟朝劉胸、頸各刺一刀。劉送醫後不治，桃園地方法院審理後，因自首減刑，判無期徒刑，可上訴。

檢、警調查，蘇姓男子長達5年時間以平鎮某網咖為家，沒錢就當伸手牌，但他長期如此、索求無度，爸媽決定不再供應他金錢。3月27日當天，蘇男隨機在路邊找人要錢卻頻頻遭拒，但蘇不放棄，在網咖附近遊蕩，一直見到認識的劉姓店員準備上班，蘇因此向他要錢，還持刀要他交出財物，劉反抗並想離開，卻遭蘇往胸部、頸部各刺一刀，劉雖揮拳反擊並試圖逃離，但體力不支倒在路上。

因劉的姐姐也在網咖上班，但遲遲等不到弟弟來交班，她趕緊騎車尋找，卻發現弟弟倒在路邊，報警將其送醫，劉最後傷重不治。

檢方認為，蘇為了獲取財物，就以利刃刺殺劉男，造成無法彌補的傷害，使被害人家屬受到終生傷痛，應該從重論處，但蘇犯案後到派出所投案，請法官審酌後量處適當之刑。

法官則認為，蘇因缺錢花用，隨機尋找強盜對象，僅因劉抵抗就持刀揮砍，惡性重大。加上蘇第一次警詢時坦承犯案，但在地院準備程序庭時，卻推翻自己的說法，審理時才坦承犯行。另外蘇也未和劉男家屬和解，僅有在言詞辯論終結時略表歉意，難認有真心悔意。法官說，原本要判死刑，但蘇符合減刑條件，給予判無期徒刑。

(中時 )