據共同社報導，日本政府18日在內閣會議上通過飛彈防禦相關文件，內容包括將新造2艘神盾艦，作為放棄部署「陸基神盾系統」計劃的替代方案。文件中還寫入將延長陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈的射程，藉以開發能從敵方射程圈外實施攻擊的「防區外飛彈」（Stand-Off Missile，又譯為距外飛彈）。文件未寫明擁有在對方國家疆域內阻止瞄準日本的飛彈的「對敵基地攻擊能力」，表示將繼續探討強化嚇阻力。

日本政府決定將12式岸基反艦飛彈射程延長至900公里，並新造2艘神盾艦，皆旨在防範北韓與大陸的威脅。日媒日前指出，新增2艘神盾艦一方面在於取代「陸基神盾系統」，另一方面則是因應大陸在琉球群島日益頻繁的活動。而12式陸基反艦飛彈，現有射程為100多公里，原傳出擬增長為400公里，將涵蓋宮古海峽全域（宮古海峽寬度290公里）。

經歷放棄在山口和秋田兩縣部署陸上飛彈攔截系統「陸基神盾系統」引發的混亂，日本政府透過逾半年討論，終於敲定有關彈道飛彈防禦的應對方針。日本政府暫時擱置有脫離《憲法》防禦戰略「專守防衛」理念之憂的擁有「對敵基地攻擊能力」相關討論，但也著眼於未來政策轉變的可能，先行開發可以轉用的防區外飛彈。所謂對敵基地攻擊，指的是在敵方發射飛彈之前就摧毀其發射場，其實就是先發制人攻擊。

日本官房長官加藤勝信18日在記者會上就強化防區外飛彈能力重申：「並非是以攻擊敵方基地為目的。」他表示今後將繼續在政府內部探討如何強化威懾力。防衛相岸信夫強調：「為守護國民的生命與和平的生活，將繼續力爭切實提升防衛力。」在內閣會議敲定前，政府在國家安全保障會議（NSC）九大臣會議上通過了文件。

內閣敲定的文件中，把新造的2艘神盾艦名稱記作「神盾系統搭載艦」，並寫入由海上自衛隊負責運用，神盾艦追加功能和設計調整等細節則作為今後的探討課題。

關於防區外飛彈，文件強調對保障自衛官的安全並有效阻止試圖進攻日本的艦艇而言不可或缺。文件還寫入將在陸上、戰機、護衛艦等「多樣的平台」上搭載。政府計劃把射程從目前的一百幾十公里延長至900公里左右，從下年度起用5年時間進行開發。

圍繞對敵基地攻擊能力，日本前首相安倍晉三辭職前的9月11日曾發表談話，要求在年底前給出方針。菅義偉政府就是否應擁有該能力展開了謹慎探討。

(中時 )