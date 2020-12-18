有消息指出，大陸互聯網巨頭騰訊控股牽頭的一個團體決定行使選擇權，再收購環球音樂（Universal Music Group）10％的股權，交易對這家全球最大音樂公司的估值為300億歐元（368億美元）。

2019年，騰訊牽頭的團體從法國媒體公司Vivendi SA手中收購了環球音樂10％的股份，該交易對環球音樂的估值為300億歐元。騰訊及其合作夥伴可以選擇在2021年1月15日前以相同的估值將環球音樂的股份最高增持到20％。

Vivendi 18日發表聲明稱，公司還在推進出售更多環球音樂少數股權的計劃，環球音樂打算最快在2022年上市。

透過增持環球音樂股份，騰訊繼續在推進其從遊戲業務以及從中國市場向外多元化發展的戰略。騰訊還計劃收購環球音樂中國子公司的少數股權。

本次交易將在2021年上半年完成，仍有待監管部門批准。

(工商 )