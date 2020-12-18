中國商務部18日公布，經調查機關最終認定，原產於美國、韓國和歐盟的進口三元乙丙橡膠存在傾銷，國內三元乙丙橡膠產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自今年12月20日起，對原產於美國、韓國和歐盟的進口三元乙丙橡膠徵收反傾銷稅。

中國將向美國公司徵收214.9％至222％的反傾銷稅、韓國公司介乎12.5％至24.5％、歐盟公司則由14.7％至31.7％。徵收反傾銷稅的實施期限自今年12月20日起5年。

(工商 )