川菜的靈魂就是辣椒，吳治芳透過不同辣椒煮出菜餚的麻辣香。（林和生攝）

從四川遠嫁來台超過20年的吳治芳，對於川菜始終念念不忘，在眷村伯伯鼓勵下，不僅嘗試學習手藝，還有婆媽一起討論口味及食材，今年有著濃厚眷村味的屏東市勝利星村釋出空間，她毫不猶豫提出申請，道地四川料理便從眷舍飄香。

「我根本吃不慣肉燥飯、肉圓等在地小吃」，吳治芳談起初嫁來台的那段時光，常常想著川菜就忍不住流下淚來；當時曾在餐館幫忙洗碗，因此結識不少眷村伯伯，談起對家鄉味的魂牽夢縈，大夥便鼓勵她何不自己動手做。

她特地從對岸寄來花椒、豆瓣醬及辣椒等調味料，透過眷村長輩的建議，作出的第一道料理就是麻婆豆腐，眾人品嘗後皆舉起大拇指稱讚，才讓她開始有了信心。

吳治芳說，川菜的靈魂就是辣椒，特地用熱油及快炒逼出二荊條辣椒的甘鮮、亮紅，加上花椒的麻，還有八角及小茴香的香氣，雖然過程繁瑣卻一點都不能馬虎，「每道菜都至少要有3種以上辣椒」。

「這就是家的味道」，有眷村老伯伯第一次品嘗吳治芳的川菜料理，直呼這才道地，其他餐廳的不是少一味，就是有說不出的差異感；吳說，在眷村開川菜餐廳，除了想讓眷村長輩透過料理一解鄉愁，也讓來走逛勝利星村的民眾可以吃到最純正的川菜。

(中時 )