美國聯邦眾議院「國會台灣連線」兩位共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）及迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）等共78位聯邦眾議員17日聯名致函國務卿龐培歐（Mike Pompeo），籲請美國政府同意我駐美國代表處自「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「駐美國台灣代表處」、放寬不合時宜的台美交往限制、支持台美洽簽自由貿易協定（FTA）等。外交部對上述聯邦眾議員力挺台美關係的友好行動，表達誠摯謝忱。

華府遊說團體台灣人公共事務會（FAPA）去年起推動致函美國會議員，盼川普政府同意我駐美代表處更名。

外交部表示，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府對美工作長期努力的目標，也符合台灣民眾的期待。外交部及駐美國代表處將持續與美方保持緊密聯繫，爭取我國最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作夥伴關係。

(中時 )