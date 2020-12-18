不少用路人進入雪隧後，速度放慢，導致後方有塞車狀況。交通部高公局今天表示，從12月30日起，北向路段試辦慢速車示警系統，將會秀出慢速車部分車牌，提醒用路人提高速度。

國道5號雪山隧道內有最低速限70公里且隧道內須保持50公尺車距，讓不少用路人一進隧道就放慢車速，成為讓後方速度同時放慢的烏龜車。

過去高速公路局都是人工利用監控系統發現烏龜車後，廣播呼籲用路人開快一點，但因監控系統無法辨識車牌，只能用車子所在公里數、車型或車色等特徵來廣播的成效不彰。

為了讓用路人可以提高車速，不要成為烏龜車，高公局宣布，將從12月30日起，在雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統，透過資訊可變標誌顯示慢速車的部分車號，提醒駕駛應在速限範圍內加速。

高公局說，試辦路段包含國5雪山隧道北向18K+273 （彎道段）、19K+672（直線段）及26K680（入口段）等3處外側車道設置慢速車示警系統，只要偵測到用路人車速低於每小時65公里，且與前車間距超過120公尺時，下游的資訊可變標誌顯示該車的部分車號，提醒用路人。

高公局強調，慢速車示警系統不會用來做為執法取締依據，但在國道不壅塞狀況下，車速低於最低速限行駛的車輛，將違反高速公路及快速公路交通管制規則，被取締可依法罰新台幣3000元到6000元罰金。

(中央社)