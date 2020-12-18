歐股周五早盤微幅上下波動。投資人對於脫歐談判雙方透露的悲觀訊息感到不安，另美中新的緊張關係，讓穩健的周線限制了漲幅。然盤中來自歐盟的訊息改變了股市情勢。

周五泛歐Stoxx 600指數漲0.95點或+0.24%，為398.23點。

歐盟首席談判代表巴尼耶(Barnier)在歐股周五早盤時段發表聲明，表示「僅剩下數個小時」，歐盟即將與英國達成新的貿易協定。

「這是真實的時刻，如果我們希望在1月1日還能讓協定生效，我們還剩下非常少的時間，只剩下數個小時，我們就能以有用的方式達成新協定。達成協定的可能性很大，但是通往這樣協定的路徑非常狹窄」，巴尼耶指出。

歐洲主要股市聞訊集體由黑翻紅。德國DAX指數和法國CAC指數早盤分別由黑翻虹，分別漲0.3%和0.2%。

旅遊和休閒股下跌。國際航空(IAG)下跌1.0%。媒體報導，國際航空將以5億歐元收購歐洲航空。

荷蘭生技公司飛利浦(Philips)上漲1.3%。該公司同意以28億美元收購美國心臟診斷和監測公司BioRemelety。

(時報資訊)