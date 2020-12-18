入冬氣溫直直落，溫泉宅引人嚮往，永慶房產集團從近年的區域房市交易發現，自2018年以來，北投及礁溪地區的成交量增加，價格平穩，依成交情況來看，20坪以下的「小宅」產品依舊受購屋民眾青睞。

台北人泡溫泉的首選非北投莫屬，因透過捷運可在半小時內抵達市中心，吸引「愛湯族」的目光。永慶房產集團研展中心根據實價登錄資料，觀察北投區住宅物件之平均成交單價及成交量，今年1-9月交易量達587件，和2018年相比，增幅約為15.3%；而今年前9個月住宅每坪單價約落在42.8萬元，與2018年相比，漲幅約1.7%。

有巢氏房屋北投石牌裕民加盟店店長陳秉誠表示，溫泉宅主要集中於新北投捷運站附近，以光明路、溫泉路一帶的大樓居多，屋齡介於10年上下的中古屋平均成交單價落在40-50萬元，若是高樓層，單價則會再多3-5萬元，而溫泉宅管理費通常也比一般住宅來的高，一坪約80-90元。

如果想遠離都市塵囂，走國道五號最快40-50分鐘左右，就能來到位於宜蘭縣北部的礁溪泡湯。永慶房產集團研展中心依據實價登錄資料，觀察礁溪鄉住宅物件平均成交單價及成交量，今年1-9月交易量有267件，跟2018年同期相比，增幅約為15.1%；而今年前9個月住宅每坪單價約落在23.1萬元，也較2018年同期成長達9.5%。

礁溪溫泉宅集中於市區，位於德陽路、仁愛路、忠孝路、大忠路以及健康路一帶等，這裡有不少五星級飯店、溫泉湯屋還有客運站座落，生活機能成熟，交通便利又熱鬧，新成屋和中古屋的大樓住宅每坪成交單價落在20-45萬元皆有，依產品區劃而有所不同。

(時報資訊)