莫斯科舞團確診風波未歇，而台北馬拉松外籍選手在本月17日出關，因此是在自主健康管理7天內參賽，被外界質疑恐成防疫破口，對此，台北市長柯文哲表示，選手在出關之前要加做一次PCR檢測，結果陰性才會放出來。

針對此次馬拉松賽事，疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，尚未收到台北馬拉松專案申請，若是14天隔離後，7天自主健康管理期間赴公共場所，需特別安排，最好告知選手盡量不要接觸其人、需全程戴口罩。

柯文哲指出，選手在出關之前要加做一次PCR檢測，因為陰性才放他們出來，若陽性的話早就關起來了，跑的時候要戴口罩不太容易，所以開始跑後才可以拿下口罩，跑完再戴上去，圍觀的觀眾則需皆戴上口罩。

對於北市體育局先前規定拉開距離才可以拿下口罩，柯文哲酸「這不切實際」，反正市府不會讓圍觀民眾靠近跑道。體育局長李再立在一旁緩頰解釋，根據現在規定，室外規定就是1公尺以上。

對於馬拉松標準是否和俄羅斯標準不一，柯文哲表示，若重來一遍，隔離滿14天候沒做PCR檢測的話，應該還要自主再加7天，若有做檢測的話，雖然可以出來，但最好口罩戴上。

針對是否做過PCR呈陰性，就不用像指揮中心說全程戴口罩，柯文哲認為，如果你有做過，然後是陰性的，我們就會比較沒那麼嚴格，如果你沒有做，要出來我看你還是口罩給我戴好。

(中時 )