樂天桃猿今日為賴鴻誠舉行加盟記者會，賴鴻誠透露加盟後最開心的一件事情是「不用對上朱育賢」，也表示身為桃園人加入樂天後就像是回家，以後封王要在自家土地上遊行，告訴大家他是桃園人。

賴鴻誠是富邦悍將牛棚主力左投，不過面對樂天桃猿「酒窩大砲」朱育賢卻沒輒，生涯36打數被敲12支安打、4轟，生涯對戰被打擊率3成33，其中去年成績最慘，8打數被敲5安，另外有2轟，被打擊率高達6成25。

賴鴻誠笑說，「現在不用對到朱育賢就很開心了，他是我過去比較害怕的打者了，終於可以大聲說我不用對到朱育賢了。」

此外賴鴻誠過去三級棒球都在桃園就讀，如今進入職業後又回到桃園，成為另類的「桃園大滿貫」，他對桃園的感情相當深厚，「回家的感覺最好，之前猿隊二連霸、三連霸，我都很納悶為什麼為什麼我的家要被別人遊行，現在回來樂天後，我的目標就是我也要在我的土地上遊行，告訴大家我是桃園人。」賴鴻誠表示回到桃園後，未來退休也能回饋桃園基層。

(中時 )