當今社會手機通訊軟體的貼圖相當夯，簡單一張圖就能深刻表達想法，高雄明華國中學生突發奇想，在聯絡簿上原先用文字與師長交流的「請聽我說」的欄位上，改用圖畫方式表達，班導師吳啟帆見狀後也用繪圖方式回應學生，成為師生們有趣的新相處模式。

聯絡簿不僅僅是家長關心孩子們在校學習狀況的依據，也是師生們溝通的重要橋梁，明華國中國一學生在聯絡簿上以近年來相當流行的「獵人」、「鬼滅之刃」等卡通角色，搭配人物表情及簡單的文字，充分表達當日的心情寫照，這特別的交談方式，讓老師淺顯易懂，一眼就能知道學生的學習狀況。

有趣的是，不只是學生以繪圖方式表達心情，負責簽核聯絡簿的導師吳啟帆，正好也是學校指導美術領域的教師，因此他也以繪畫方式回覆學生，師生聯絡簿圖戰的內容在網路上被瘋傳，掀起一波話題。

吳啟帆表示，他一直以來都沒有限定學生要用何種方式在聯絡簿上留言，但他都會用相同的模式回覆學生，先前還有遇到學生利用「俏皮詩」與他交流，他也費盡心思用詩回應，他主要的目的是想藉由不同的交流方式，找到與每位學生談心的方法，因而拉近彼此的距離。

吳啟帆認為，國中的課業壓力與國小相比，有一定的差距，在聯絡簿上畫圖剛好可以作為學生紓壓的一個管道，他們也從原本的黑白線條圖，到現在已經是彩色且精緻的圖畫，看到學生們畫的那麼賣力，他當然不能「落漆」，必須更用心與學生們「交流」。

(中時 )