櫃買中心18日表示，艾華股票（6204）自12月21日起預收款券並每二十分鐘撮合一次。

艾華股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自12月21日起10個營業日（到110年1月4日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

(工商 )