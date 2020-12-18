航港局18日表示，已於12月1日主動邀集國籍航商座談，請業者們增加主要國際航線運力，並調度貨櫃優先滿足國內出口商與託運人需求，同時重申依報備運價收費之規定，穩定我國貨櫃與艙位供給。

另針對部分出口商反映「無法即時取得貨櫃」一事，航港局說，已建立諮詢窗口，扮演出口商與航商間之橋梁，協助商品順利出口，俾於兼顧國籍航商國際競爭力與發展下，確保進出口貿易順暢、維持經濟成長動能。

航港局解釋，國際海運市場為開放市場，各航商依經營成本、服務內容及市場競爭決定運價，今年因疫情影響船舶調度、港口裝卸與運輸作業效率，陸續衍生全球性缺櫃問題，航港局持續掌握海運運價趨勢及國內貨櫃流通情形。

航港局表示，今年8月中旬開始，在疫情趨緩且歐美國家相繼解封後，因工廠復工及消費需求，全球供應鏈陸續回補庫存；另因疫情改變人們生活及消費習慣，帶動防疫物資、健身器材、居家生活及辦公用品等商品需求急遽成長，大量貨物運送需求造成海運市場貨櫃與艙位需求大增。

航港局接著提到，加上全球部分國際主要港口受疫情影響棧埠及陸路運輸作業效率，導致船舶滯港與船期延宕，衝擊航商調度貨櫃與船舶，陸續衍生全球缺櫃與缺艙位之問題，也促使國際航線運價全面上揚。

航港局強調，已掌握國內貨櫃流通情形，由今年9月至11月之出口櫃量顯示，我國籍主要航商提供之櫃量遠高於各外籍航商；另以近期缺櫃較為嚴重之美國航線為例，我國籍航商出口櫃量較去年同期成長27％，外籍航商反下降約23％，顯示我國商品出口仍以國籍航商為運輸主力。

為維持我國進出口貿易動能，航港局表示，已於12月1日主動邀集國籍航商座談，除請航商以調度現有船舶、投入新船及租用船舶等方式增加運能，提供更多之艙位外，並於給予出口商、託運人合理作業時間下，調節空櫃提領時間，以減少空櫃閒置時間、加速空櫃流通，同時籲請航商優先滿足國內出口商及託運人需求，後續亦將持續促請航商研議增加貨櫃供給，以確保出口物品均能及時裝櫃送運。

至運價屬商業行為，目前各國政府均秉持尊重市場機能及自由競爭為原則，尚無特殊限制條件，惟為避免不肖業者藉機哄抬價格，航港局已督促航商應依市場供需合理反映運價，勿藉機調漲，且運費調漲應向貨主及託運人具體公開說明，並遵照公平交易法相關規定，不得有相互約束之聯合行為。

(工商 )