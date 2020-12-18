每一年的年初，命理師沈嶸都會針對每一年世界以及台灣的狀況通靈蓋亞訊息，2020年初她就曾通靈蓋亞訊息表示雖然2020年為「極端年」但是台灣會躲過武漢肺炎的疫情，而也正如蓋亞訊息所顯示，台灣確實躲過疫情成為世界表率。至於2021年會如何？沈嶸2021年將會是一個全新的起跳點，所有老舊的思維模式都會在2021年初結束，針對於地球而言，新的一年將會是「一枝獨秀」「一馬當先」「強權立國」的一年，這個特殊的年份將會見證許多新的科技為人類所帶來的優勢，這一切將在2021年下半年發生。

沈嶸針對整個世界2021年蓋亞訊息表示：

1、新冠肺炎災情將在五月之後逐漸獲得控制，整個災難將在五月之後逐漸落幕，但是疫苗帶來的副作用將會造成某些人永久性的傷害。

2、已遭受重創的航空業、旅遊業將在六月之後逐漸復甦，但是因為復甦速度太慢，因此將人們的消費行為帶往網路、電商、線上體驗等，此轉變將造成店鋪逐漸消失。

3、強權或掌握特殊高端科技的國家將一枝獨秀的崛起，世界對立將出現於國力大小、競爭力強弱以及戰鬥實力的懸殊上，強者將會更強。

4、貧富差距更加擴大，富者更富，貧者更貧，遭受疫情打擊而死亡者的家庭將首當其衝成為社會上急需救助的弱勢者，成為社會上亟需要大家幫助重建生活的族群，需要社會的支持與關注。

5、各國之間的合作會因為合約消失或商業轉型而苦惱，許多商業合作將被迫中止或轉單效應，商業模式的轉型勢在必行。國與國之間會因利益衝突而產生制裁，國與國之間的隱性戰爭將會變得白熱化，進而形成新一波的世界大戰。

6、海洋汙染將變得更加嚴重，更多食物因被汙染而產生毒素，礦脈以及資源大量開採造成地球空洞化，傷害地球生命能量，被消耗的能源無法再生，直到用盡。

命理師沈嶸。

距離正式進入2021年不到一個月，沈嶸說現在正值年度能量轉換之際，地球之母「蓋亞訊息」提點大家：現在正從2020年的「大災大難」逐漸進入到2021年「起死回生」的軌道，好消息是2021年不會比2020年慘，但2021年比較嚴重的問題是出在商業模式的改變，造成更大量的失業人潮，人們必須轉型接軌更新的工業或商業模式才能賺到錢，而未來強大的商業體將會崛起，如果能追隨到厲害的商業體和商業團隊「跟著一起賺」也是一種保全自己的方式。

(中時新聞網)