中華職棒會長吳志揚任期到明年1月結束，中職今天召開領隊會議，討論新會長人選，最終5球團推舉立法院副院長蔡其昌擔任中職新會長，立法院已經證實此消息。

文策院院長職缺 由董事長丁曉菁暫代
蔡英文親下高雄 見證空勤總隊直升機交接

(中央社)

#會長 #立法院 #新會 #蔡其昌 #人選