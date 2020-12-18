中職新任會長 由蔡其昌擔任 19:322020/12/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院副院長蔡其昌出任中職新會長。（林縉明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒會長吳志揚任期到明年1月結束，中職今天召開領隊會議，討論新會長人選，最終5球團推舉立法院副院長蔡其昌擔任中職新會長，立法院已經證實此消息。 文策院院長職缺 由董事長丁曉菁暫代 蔡英文親下高雄 見證空勤總隊直升機交接 (中央社) #會長 #立法院 #新會 #蔡其昌 #人選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠轟盧秀燕下台 藍批該下台的是蔡總統、蘇揆 16:412020/12/18 政治 轟蘇偉碩以謠言為言論自由 蘇貞昌：不容謠言橫行 10:092020/12/18 政治 大小蘇都被告 藍疑下場大不同 04:102020/12/18 焦點要聞 盧秀燕向AIT表達反萊豬 蘇貞昌轟：不要因個人破壞台美關係 10:242020/12/18 政治 台中海線兩校舍動工 教育設備再提升 18:132020/12/18 寶島 汙水下水道費下月徵收 每戶多百元 04:102020/12/18 地方新聞 馬雲再受挫 湖畔大學分校喊卡 04:102020/12/18 兩岸要聞 醫政界挺吹哨者 譴責逆我者查 04:102020/12/18 焦點要聞 中職》立法院副院長蔡其昌將接任會長 秘書長回應「不清楚」 18:402020/12/18 體育 中職5球團推舉出任會長 蔡其昌：待下周見面後再回應 19:182020/12/18 體育 共創建設新藍圖 中市府傾聽公會及建設顧問交流心聲 14:312020/12/18 寶島 體育熱門新聞 NBA》湖人塞滿滿 庫茲馬嘆失去角色 - 體育 不雅影片外流風波延燒 籃協呼籲切勿轉傳 - 體育 中職》王建民領李振昌、江少慶等球星 前進彰化辦棒球營 - 體育 NBA》柯神歸位！柯瑞猛轟29分助勇士擊退國王 - 體育 NBA》巴克利：火箭可用哈登換這3人 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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