搭國泰航空要簽一中同意書 民航局要求說明改正 17:562020/12/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部民用航空局今天證實，國泰航空要求旅客簽「一個中國」同意書，雖無違規，但已要求業者說明並改正。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部民用航空局今天證實，國泰航空要求旅客簽「一個中國」同意書，雖無違規，但已要求業者說明並改正；國泰航空不回應。 有旅客在社群網站臉書（Facebook）社團背包客棧發文，要搭國泰航空出國時，在桃園國際機場被地勤要求簽疑一中同意書。 病毒量很低 舞者應在國外感染 我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像 (中央社) #航空 #國泰航空 #國泰 #同意書 #旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假隱私之名行利己之實 臉書連兩日登報 猛批蘋果 04:102020/12/18 全球財經 航運猛衝 台積電擺尾 台股周線翻黑 14:432020/12/18 財經 高雄旅展搶攻類出國商機 搭郵輪三天兩夜2475元 15:212020/12/18 生活 空勤黑鷹機隊復編 總統：盼圓滿達成任務保衛國人和國土 12:062020/12/18 政治 文策院院長職缺 由董事長丁曉菁暫代 17:182020/12/18 生活 豐邑風禾熱銷五成 做公益慶動工 04:102020/12/18 產業特刊 華航公益形象牆 進駐高雄國際旅展 16:332020/12/18 財經 一份判決書要耗費千萬印製 司法院修正未來可寄電子郵件 10:442020/12/18 社會 《國際產業》國際航空傳5億歐元買下歐洲航空 16:142020/12/18 財經 高雄冬季國際旅展 華信航空最大方 現場購機票省200元 15:202020/12/18 財經 確診女機師不排除在台感染 莊人祥曝3種可能 17:012020/12/18 生活 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 重磅！富邦金控今晚8點半召開重訊 預料將併購日盛金 - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 哭慘！力積快炒店買在山頂 套牢散戶還有救？ - 財經 蔣爸回鍋中芯害了誰？他爆沒背叛台積 但傷了它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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