交通部民用航空局今天證實，國泰航空要求旅客簽「一個中國」同意書，雖無違規，但已要求業者說明並改正；國泰航空不回應。

有旅客在社群網站臉書（Facebook）社團背包客棧發文，要搭國泰航空出國時，在桃園國際機場被地勤要求簽疑一中同意書。

(中央社)