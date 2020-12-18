金門立委陳玉珍18日宣布與賴本源文教基金會、涂碧紀念基金會和香城旅宿集團、康橋連鎖旅館、中磊旅行社共同合作，擴大赴台就醫免費住宿關懷服務，讓跨海赴台照顧患病家人的鄉親有喘息的地方。

這是陳玉珍關注金門在地醫療不足，緊急重症均需後送台灣各大醫學中心，許多陪同的家屬缺乏適當住宿、休息地方，遭遇心力交瘁的困境，而自掏腰包以長期承租方式，與榮總旁的「天母之星」商務旅館簽約，讓鄉親可以有緊急安身之處後，再與2大基金會攜手擴大關懷服務。

陳玉珍希望擴大赴台就醫免費住宿關懷服，讓跨海赴台照顧患病家人的鄉親有喘息的地方。 （陳玉珍國會辦公室提供）

陳玉珍表示，這項金門鄉親赴台就醫免費住宿關懷服務計畫，台北地區由賴本源文教基金會與國內最大連鎖飯店香城集團簽約，高雄地區則與連鎖飯店康橋集團簽約，提供返台就醫者家屬申請外，另還代為申請縣政府「安心就醫」相關補助，補助金額直接匯入鄉親戶頭。若重大傷病且清寒困苦者，尚可申請台北市涂碧紀念基金會「專案」補助。

陳玉珍強調，她要做鄉親在台灣的「靠山」，希望陪同親人緊急後送的家屬，不要在擔憂家人病痛之際，還要為自己的住宿問題傷神，甚至因家境問題，流連醫院走道、大廳苦等家人好轉，也盼望未來有更多的公益團體及企業加入這項服務計畫。

(中時 )