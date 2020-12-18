「自己的冷氣自己捐！」原定111學年度透過中央補助在各教室安裝冷氣的高雄明華國中，靠著學生及家長共600多筆捐款，提前在18日舉辦雙機啟用典禮，讓學生們擁有更舒適的學習環境，也是唯一一間有親師生參與出資雙機的學校。

明華國中自去年10月開始，校方與家長會共同籌畫「雙機募款計畫」，從4月開始號召親師生們捐款，金額大小不限，大家都熱烈響應，從最小的5元到20萬元都有，在大家齊心協力之下，短短半年時間共募得多達634筆捐款，完成校園雙機政策不足的300萬元經費。

明華國中將募得的每筆款項公告上網，發現不少是5元、10元、50元的小額捐款，學生們出資的金額雖然不大，但這些小愛心都是幫助學校向前邁進的基石，此舉除了提早讓師生們享受到更好的學習環境，也讓大家學習到小力量也能成大愛的觀念。

明華國中學生倪羽安表示，她覺得學校發起這個募款活動相當有意義，因此她也自掏腰包捐了200元，雖然不是很多，但吹著自己捐的冷氣特別有成就感，對他們準備即將到來的學測也有很大的幫助，就算只使用一學期就要畢業，不過想到用自己的力量造福學校、學弟妹，就覺得很驕傲。

明華國中校方表示，學校加裝雙機之後，可以提供學生們更完善的學習環境，他們認為教育不能等，因此發起這項募款活動，也感謝親師生們的善舉，讓學校可以提前完成雙機設置。

(中時 )