汽車空調壓縮機出口商龍頭湧盛電機董事長萬正在表示，湧盛積極強化產品品項，第二結構平台之產品已開發完成並投入小批量生產，明年將擴大產量，挹注營收及獲利，也準備投入第三種結構平台產品的研發，未來可使自製產品的覆蓋率更加完善，提升市佔率及獲利能力，目前訂單能見度已經看到明年。

湧盛是全球業界少數同時擁有OE件（原廠件）、經銷AM件（副廠件）及自製AM件的廠商，產品機種超過3,000項。該公司所銷售的汽車空調壓縮機佔全國出口量95.41％，主要裝載於BENZ、BMW、AUDI、PORSCHE、VOLKSWAGEN、VOLVO…等知名品牌車款。

萬正在表示，市面上的壓縮機大約可分成四款結構，每款結構可做出上千種不同的壓縮機型，而提高產品自製率一直是湧盛的目標。因此，今年專注研發第二結構平台，目前已開發完成，待明年順利量產後，自製產品所觸及的車款可望大幅增加，讓產品線更加全面。

萬正在表示，長期追求品質的提升，並以切入OES（原廠委託售後維修服務）及OEM（原廠委託生產製造）市場為目標。今年在OES市場發展已有所斬獲，並開始順利供貨，另OEM市場方面，也與車廠進行專案產品開發，這都表示湧盛產品品質優於其他同業，並獲市場肯定。

湧盛今年雖受疫情影響，導致營收下滑，但9月起客戶拉貨力道強勁，營收已陸續回穩，逐漸縮小衰退比例。而在今年上半年的疫情期間，雖然出貨動能較弱，但公司趁機著力於產品開發，提升自製產品銷售比重，更能掌控成本與品質。

根據產業價值鏈資訊平台所做的分析指出，今年受到新冠疫情影響，全球汽車市場受創嚴重，估計未來需要1-2年恢復期，但當新車銷量降低時，意味著AM市場有成長的空間。據悉，湧盛目前已接獲主要客戶明年訂單，整體訂單能見度到明年6月；在自製率、毛利率以及在手訂單接有成長的狀況下，法人預估公司明年的營收與獲利狀況有機會優於今年。

(中時 )