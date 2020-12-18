開發金旗下凱基銀行在2018年4月間爆發違規超額炒匯，造成銀行2.4億損失，凱基銀行對炒匯虧損的柯姓交易員提告，台北地檢署偵查後，認定柯姓交易員刻意避開金融交易系統的即時監控超限部位功能，選在夜間操作，又沖掉內部下單系統內的交易紀錄，依違反《銀行法》的特別背信罪起訴柯男。

凱基的柯姓外匯交易員是2018年3月21日深夜到22日清晨，用自己與同事在銀行帳戶交易1200支約12.6億美元的加幣，但加幣卻重貶，柯姓交易員操作方向錯誤，最後造成凱基2.4億元損失，金管會還為此直指凱基銀內控三道防線全部失靈，罰鍰800萬元、暫停夜間交易3個月。凱基則向北檢提告柯姓交易員背信。

柯姓交易員到案後不否認超額炒匯，卻向檢察官抱怨凱基「不夠意思」。柯供稱，他每個月最大筆的收入不是薪水，而是績效獎金，凱基超額炒匯的現象本來就存在，警示系統也都會反應，只是以往他炒匯都是大賺，主管們對他的超額炒匯都睜一隻眼、閉一隻眼，這次虧錢了就告他背信。

檢察官調查卻發現，柯在2018年3月21日晚間8時，到22日清晨5時，總共在內部下單系統有79筆交易，這個時段剛好主管監控警示系統的時段，同時，柯將內部下單系統中的79筆交易，都「剛好」可以沖銷，直到最後收不回來了，才出清所有部位，10個小時交易，造成銀行巨額損失，認定柯是刻意避開主管可以監控的時段進行操作，違反《銀行法》第125之2條違背職務致生損害銀行財產規定的特別背信罪，將柯起訴。

(中時 )